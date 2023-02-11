Merkez üsssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.