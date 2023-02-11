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Haberler Gündem Depremden 125 saat sonra enkazdan mucize kurtuluş haberleri geliyor

125. saatte Halime Gürbüz enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek'in enkazdan kurtarılmasının ardından 125. saatte ise 83 yaşındaki Halime Gürbüz de enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Giriş: 11.02.2023 - 07:57 | Güncelleme: ABONE OL
Depremden 125 saat sonra enkazdan mucize kurtuluş haberleri geliyor
AA

Merkez üsssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından 125. saatte TTK Armutçuk ekibi, Malatya Battalgazi'de 83 yaşındaki Halime Gürbüz'ü enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

122 SAAT SONRA MAŞALLAH TEYZE KURTARILDI

Diyarbakır'da depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

55 SAAT SONRA KURTULDU

AA'da yer alan habere göre çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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