Merkez üsssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremin ardından 125. saatte TTK Armutçuk ekibi, Malatya Battalgazi'de 83 yaşındaki Halime Gürbüz'ü enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
122 SAAT SONRA MAŞALLAH TEYZE KURTARILDI
Diyarbakır'da depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.
55 SAAT SONRA KURTULDU
AA'da yer alan habere göre çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.