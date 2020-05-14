"Masalcı Dede" yarım asırda derlediği masalları çocuklara telefonda anlatıyor

AA

Kavaklıgil, 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. Yarım asırdır heybesiyle Anadolu'da köyleri gezerek derlediği masalları biriktiren Kavaklıgil, masallarını 65 kitapta topladı.

Masalları çocuklara ulaştırmak için kitap yazmakla yetinmeyen ve "Masalcı Dede" olarak bilinen Kavaklıgil, 13 yıldır okul okul gezerek heybesinden çıkardığı birbirinden renkli masalları çocuklara aktardı. Masalcı Dede şimdilerde ise koronavirüs nedeniyle okullarda anlatamadığı masalları Türkiye'nin dört bir yanından kendisine telefonla ulaşan çocuklarla buluşturuyor.

Üç çocuk, 9 torun sahibi Kavaklıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk edebiyatında "Masalcı Baba" olarak bilinen Eflatun Cem Güney'in köylerinde masal anlatması ile kendisinde masal tutkusu oluştuğunu söyledi.

Anadolu'nun zengin kültürünün masallara da yansıdığını, öğretmenlik yaptığı yıllardan itibaren 52 yıldır köyleri gezerek yaşlılardan masallar dinlediğini belirten Kavaklıgil, "Eflatun Cem Güney, masal derlemek ve anlatmak için köyümüze geldi. Çok sevindim. Ben de masal anlatacağım dedim. Onun izinden gittim. Önce köyümün sonra komşu köylerin masallarını derledim." dedi.

Kavaklıgil, Anadolu'yu yarım asırdır gezerek masal derlediğini kaydederek, "Heybeme koyduğum kalıp kalıp beyaz sabunlar ile köye gider, var mı bana masal anlatacak nineler, dedeler derim. Onlar da gelir bildikler masalları bana anlatırdı. Ben de dinlediğim masalları evde daktilonun başına oturur yazardım." diye konuştu.

- Masalcı Dede'yi Türkiye'nin her yerinden çocuklar arıyor

Koronavirüs salgını başlamadan önce okullarda çocuklara masal anlattığını belirten Kavakligil, "Ankara'da 24 farklı okulda masal anlatmaya başladım, sonra gidecek diğer iller ve okullar vardı. Ama salgın nedeniyle gidemedik. Şimdilerde çocuklar bana telefon açıyor. Ben de onlara telefondan masal anlatıyorum." ifadesini kullandı.

Telefonda da olsa çocuklara masal anlatmanın mutluluğunu yaşayan Kavaklıgil, Ankara, Artvin, Giresun, İstanbul'dan ve Türkiye'nin her yerinden kendisine telefonla ulaşarak "Bana bir masal anlat dede" diyen çocukları masallar buluşturduğunu dile getirdi.

"Hatta, 23 Nisan'da TRT Trabzon Radyosu'nda çocuklara masal anlatmanın keyfini yaşadım." diyen Masalcı Dede, çocuklarla kavuşup yüz yüze ve doya doya masal anlatacağı günleri sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.