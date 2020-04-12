Çoluk çocuk evde kendimizi karantinaya almamızın üzerinden 1 ay geçti. Koronalı günler kolay geçmiyor artık. "Haydi gelin film seyredelim, gelin şu oyunu oynayalım, gelin o en sevdiğiniz adam kurabiyelerden yapalım"lar pek işe yaramamaya başladı. Bunu düşünerek çocuklar için bir masal saati hazırladık.

DUYGU NEVŞE ŞENER İLE MASAL SAATİ

Ceviz Çocuk masalı, Grimm Kardeşler'den Parmak Çocuk masalının başka bir versiyonu. Dileklerin kabul olduğu masallar dünyasında ortaya çıkan kahramanımız ceviz çocuk, kendinden büyük maceralar yaşadıktan sonra evine ve ailesine kavuşmanın mutluluğuyla sizleri masalına davet ediyor.

MASAL ANLATICISI DUYGU NEVŞE ŞENER, 1983 İstanbul doğumlu. Orta öğretim, üniversite ve yüksek lisans öğrenimini İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda tamamladı. Eğitim hayatı boyunca Geleneksel Türk Müzik Kültürü ve Dünya Müzikleri üzerine çeşitli araştırmalar yaptı. 2007 yılından bu yana müzik eğitmenliğinin yanına masal anlatıcılığını da ekledi. Bu alanda birçok kurumda görev aldı, hala devam eden birçok projesi var. Çocuklar ve masallardan aldığı ilhamla 2015 yılından bu yana birçok çocuk şarkısını besteledi. Daha fazla çocuğa ulaşmak için bir dizi konser programında kendi besteleriyle yer aldı ve gönül verdiği bu çalışmalara hala devam ediyor. Aynı zamanda 2019 yılı itibariyle tüm bu projeleri İstanbul Bakırköy’de Peek A Boo Music&Book çatısı altında çocukların yeteneklerini keşfedecekleri müzikle, kitapla, masallarla büyüyecekleri bir mekan topladı.