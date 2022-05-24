Mucizeye ramak kala!

HABERTÜRK SPOR | AHMET HAMDİ GİRGİN
Avrupa'nın büyük liglerinde bu sezon şampiyonluğu göğüsleyen takımlar arasında pek sürpriz bir sonuç yaşanmazken Belçika'da masal gibi bir macera mutsuz sonla bitti.
Belçika futbol tarihinin en köklü kulüplerinden olan ancak 48 yıldır en üst ligden uzak kalan Union Saint-Gilloise, bu sezon lige döndü. Premier Lig ekibi Brighton'ın da sahibi olan İngiliz Tony Bloom ve İtalyan Alex Muzio'nun kulübü 2018'de almasıyla eski günlerine dönmeye çalışan ekip, bu sezon harika işler gerçekleştirdi.
Maçlarını yalnızca 9 bin 400 taraftar kapasiteli Stade Joseph Marien'de oynayan takım rüya gibi bir sezon yaşadı. Çoğunluğunu bonservis ödenmeden alınan futbolcuların oluşturduğu ekip, Belçika Ligi'nde 34 maçlık normal sezonu en yakın rakibi Club Brugge'ün 5 puan önünde tamamladı. Belçika'da, daha önce Türkiye'de Süper Final adıyla gerçekleşen format, Şampiyonluk Grubu olarak oynanıyor. Burada ligin ilk 4 takımının kendi aralarında oynanan maçlar şampiyonu belirledi. Ligde fırtına gibi esen Union Saint-Gilloise, Şampiyonluk Grubu'nda elindeki tarihi fırsatı kaçırdı. 6 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan ekip, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Club Brugge'ün gerisinde kalarak şampiyonluğu yitirdi.
TAKIMIN YILDIZI BİR TÜRK!
Union Saint-Gilloise'da en çok dikkat çeken isim Deniz Undav oldu. 25 yaşındaki Türk oyuncu, geçen sezon alt ligdeyken takıma katılmıştı. Takımının en üst lige yükselmesinde 26 maçta attığı 17 golle büyük rol oynamıştı.
Bu sezona da müthiş başlayan Deniz Undav, normal sezonda 33 maçta 25 gol atarken, Şampiyonluk Grubu'nda 6 maçta 1 golde kaldı. Deniz, takımı şampiyonluğu yitirmesine rağmen Belçika'da yılın futbolcusu seçildi.
Brighton'ın da sahibi olan Tony Bloom, devre arasında önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak üzere Deniz'i Premier Lig ekibinin kadrosuna kattı. Bu transferden Belçika ekibinin kasasına 7 milyon euro girdi.
Union Saint-Gilloise taraftarları, kaçan şampiyonluğa rağmen son maçın ardından sahaya inerek kutlama yaptılar.
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