Masal galası

'Masal Şatosu: Sihirli Davet'in galasına birçok ünlü isim katıldı. Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban'ın başrollerini paylaştığı, Ayça Tilki'nin de oyuncu kadrosunda yer aldığı, Ziynet Sali, Bilal Sonses ile Samsun Demir'in konuk oyuncusu olduğu filmin galasında Aleyna Tilki, Mert Fırat, İdil Fırat, Funda Arar, Febyo Taşel, Melis Sezen, Cem Belevi, Kafalar, Feride Hilal Akın, Alper Erözer, Halil Söyletmez ve Youtuberlar verdiği mesaj, arkadaşlık, ekip ruhu ve masal kahramanlarının hatırlatılması sebebiyle 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'ten oldukça etkilendiklerini dile getirdi.

Gösterime 30 Ağustos'ta vizyona girecek olan 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'te oyuncu olarak ilk deneyimini yaşayan Ayça Tilki'ye ablası Aleyna Tilki'den, Nila Fırat'a ise ağabeyi Mert Fırat'tan büyük destek geldi. Her iki oyuncunun da ailesi galada tam kadro yer alırken, filmi izlemekten büyük keyif aldıklarını belirttiler.

Mert Fırat - Nila Fırat - İdil Fırat

Galaya velileriyle birlikte katılan çocuklar, filmin sonunda oyuncularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Filmin sona ermesiyle birlikte oyuncuları alkışlarıyla destekleyerek, beğenilerini dile getirdiler. Özellikle çocuk izleyiciler, filmde yaratılan masalsı atmosferden ve fantastik dünyadan çok etkilendiklerini belirterek vizyon gününü bekleyip, filme arkadaşlarıyla gitmek için gün saydıklarını söylediler.

Ziynet Sali