Masaj yağı tarifi

Masaj yapmak için hazır yağlardan almak yerine doğal, içerisine kimyasal karıştırılmayan yağlardan alarak masaj yağı hazırlamak en sağlıklısıdır. Evde masaj yağı hazırlamak çok kolaydır. Önemli olan hangi yağlara ihtiyaç duyduğunuzu bilmenizdir. Masaj yağı hazırlamak için gerekli olan yağlar kolaylıkla bulunabilmektedir. Kullanacağınız her yağın işlevi farklı olmaktadır. Hazırlayacağınız masaj yağını mutlaka cam şişede muhafaza ediniz.
Doğal masaj yağı için gerekli malzemeler
- Jojoba yağı her cilt tipine uygun ve yararlı bir temel yağdır.
- Jojoba yağını kullanacağınız zaman yanında birde taşıyıcı yağ kullanmalısınız.
- Badem yağı, üzüm tohumu yağı veya zeytinyağı kullanabilirsiniz.
Evde doğal masaj yağı tarifleri
- Eğer uyku sorunu yaşıyorsanız kolay uyumanızı sağlayacak bir masaj yağı hazırlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı taşıyıcı zeytinyağı, 2 damla lavanta yağı, 1 damla kaba samanı yağı, 2 damla mercanköşk yağını karıştırarak, masaj yapabilirsiniz.
- Adet zamanı öncesinde gerginlikten, stresten ve ağrıdan kurtulmak için; 4 çay kaşığı taşıyıcı badem yağı, 2 damla ıtır yağı, 1 damla gül yağı ve 2 damla adaçayı yağı kullanarak vücudunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz.
- Yorgunluğunuzu azaltmak, stresten kurtulmak ve kaslarınızı gevşetmek için; 3 çay kaşığı üzüm tohumu yağı, 2 damla papatya yağı ve 2 damla lavanta yağı kullanarak masaj yapabilirsiniz.
Hazırladığınız bu masaj yağlarını kullanmadan önce daha etkili olması için hafifçe ısıtınız. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız bulunuyorsa doktorunuza danışmadan uygulamayınız.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!