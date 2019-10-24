Masaj yağı tarifi

Masaj yapmak için hazır yağlardan almak yerine doğal, içerisine kimyasal karıştırılmayan yağlardan alarak masaj yağı hazırlamak en sağlıklısıdır. Evde masaj yağı hazırlamak çok kolaydır. Önemli olan hangi yağlara ihtiyaç duyduğunuzu bilmenizdir. Masaj yağı hazırlamak için gerekli olan yağlar kolaylıkla bulunabilmektedir. Kullanacağınız her yağın işlevi farklı olmaktadır. Hazırlayacağınız masaj yağını mutlaka cam şişede muhafaza ediniz.

Doğal masaj yağı için gerekli malzemeler

Jojoba yağı her cilt tipine uygun ve yararlı bir temel yağdır.

Jojoba yağını kullanacağınız zaman yanında birde taşıyıcı yağ kullanmalısınız.

Badem yağı, üzüm tohumu yağı veya zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Evde doğal masaj yağı tarifleri

Eğer uyku sorunu yaşıyorsanız kolay uyumanızı sağlayacak bir masaj yağı hazırlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı taşıyıcı zeytinyağı, 2 damla lavanta yağı, 1 damla kaba samanı yağı, 2 damla mercanköşk yağını karıştırarak, masaj yapabilirsiniz.

Adet zamanı öncesinde gerginlikten, stresten ve ağrıdan kurtulmak için; 4 çay kaşığı taşıyıcı badem yağı, 2 damla ıtır yağı, 1 damla gül yağı ve 2 damla adaçayı yağı kullanarak vücudunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Yorgunluğunuzu azaltmak, stresten kurtulmak ve kaslarınızı gevşetmek için; 3 çay kaşığı üzüm tohumu yağı, 2 damla papatya yağı ve 2 damla lavanta yağı kullanarak masaj yapabilirsiniz.

Hazırladığınız bu masaj yağlarını kullanmadan önce daha etkili olması için hafifçe ısıtınız. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız bulunuyorsa doktorunuza danışmadan uygulamayınız.