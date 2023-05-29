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Uşak'ta masaj salonundaki cinayetin zanlısı yakalandı

Uşak'ta bir masaj salonun gelen N.Ö., çıkan kavgada iş yeri sahibi M.O.'yu bıçakla yaralarken, yanındaki arkadaşı Özay Kavcı'yı başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan N.Ö., saklandığı evde yakalandı

Giriş: 29.05.2023 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
Masaj salonundaki cinayette zanlı yakalandı - En son haberler
DHA

Uşak'ta, masaj salonundaki cinayetin zanlısı N.Ö. (39), saklandığı evde yakalandı. yakalandı.

Olay, Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, dün saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Masaj salonuna müşteri olarak gelen N.Ö. ile salon sahibi M.O. (41) arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, masaj salonunda 4 saat kalan N.Ö., hesaba itiraz etti. Çıkan tartışmanın uzaması üzerine N.Ö., işletme sahibi M.O.'yu bıçakla yaraladı. N.Ö. daha sonra da onun yanında bulunan arkadaşı Özay Kavcı'yı (42) tabancayla başından vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Kavcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.O.'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

&Ouml;zay Kavcı
Özay Kavcı

Polis, olay ardından kaçan N.Ö.'yü, Sarayaltı Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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