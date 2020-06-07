Masaj salonlarına operasyon: 21 gözaltı - HATAY

HATAY (AA) - İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların masaj salonlarında kaçak olarak çalıştırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, oturum ve çalışma izni bulunmayan 19'u yabancı uyruklu 21 kadını gözaltına aldı.Yabancı uyruklu kadınların adli işlemlerin ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi.

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