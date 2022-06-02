Maryam Yektaei ameliyat edildi

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, Yektaei'ye Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Doç. Dr. Göksel Dikmen tarafından sol diz artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri ameliyatı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Maryam Yektaei'ye geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.