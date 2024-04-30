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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Martta hem ihracat hem ithalat düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Martta hem ihracat hem ithalat düştü

        Mart ayında ihracat yıllı yüzde 4.1 düşerek 22 milyar 571 milyon dolara, ithalat ise yüzde 6.3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolara geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:17
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        Martta hem ihracat hem ithalat düştü
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6.3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        DIŞ TİCARET AÇIĞINDA GERİLEME

        Böylece mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.4 azalarak 8 milyar 379 milyon dolardan, 7 milyar 341 milyon dolara geriledi.

        Yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 63 milyar 603 milyon dolara çıkarken ithalat yüzde 12.8'lik düşüşle 83 milyar 945 milyon dolar oldu.

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        Üç aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 41.5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan, 20 milyar 343 milyon dolara düştü.

        Aylara göre dış ticaret, Mart 2024

        İHRACATTA ALMANYA İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

        Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 749 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 288 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 265 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 189 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 172 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti.

        İthalatta ise Çin ilk sırada yer aldı. Mart ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 900 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 632 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 146 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 902 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 407 milyon dolar ile ABD izledi.

        Detaylar geliyor....

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