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Martta fiyatı en fazla artan ürün sivri biber, en çok düşen havale ücreti

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 45,37 ile sivri biberde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücreti oldu

03.04.2020 - 10:35 | Güncelleme: ABONE OL
mart zam şampiyonu sivri biber
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 30,39 ile patates, yüzde 25,59 ile limon izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,79 ile sarımsak, yüzde 12,31 ile ayva, yüzde 11,88 ile portakal, yüzde 11,43 ile kuru soğan, yüzde 7,51 ile bilgisayar ekipmanları, yüzde 7,46 ile kola, yüzde 6,85 ile ilaçlar ve yüzde 6,47 ile kivi yer aldı.

 Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücretinde gerçekleşti. Bunu yüzde 18,6 ile yeşil soğan, yüzde 16,78 ile ıspanak, yüzde 14,82 ile domates, yüzde 14,31 ile benzin, yüzde 10 ile yumurta, yüzde 9,91 ile motorin, yüzde 4,26 ile salatalık izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranı
Sivri biber45,37
Patates30,39
Limon25,59
Sarımsak15,79
Ayva12,31
Portakal11,88
Kuru soğan11,43
Bilgisayar ekipmanları7,51
Kola7,46
İlaçlar6,85
Kivi6,47
Elma6,31
Tavuk eti6,20
Soğuk çay5,43
Kuzu eti5,35
Margarin5,18
Dana eti4,92
Kuru fasulye3,87
Diğer sağlık ürünleri3,79
Meyve suyu3,78


Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranı
Krem peynir-1,4
Hazır pakette toz tatlılar (puding)-1,41
Makyaj malzemeleri-1,52
Bot (çocuk için)-1,54
Dereotu-2,59
Kaban anorak (çocuk için)-2,83
Pırasa-3,17
Kaban (kadın için)-3,26
Kazak (erkek için)-3,32
Bot (erkek için)-3,73
Karnabahar-3,8
Tere-3,9
Salatalık-4,26
Motorin-9,91
Yumurta-10
Benzin-14,31
Domates-14,82
Ispanak-16,78
Yeşil soğan-18,6
Banka ile para havale ücreti-93,2

 

 

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