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Haberler Altın

Martta en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı

Martta aylık en yüksek reel getiriyi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.32, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1.45 oranlarıyla külçe altın sağladı

Giriş: 07.04.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
Martta en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı
HABERTURK.COM

TÜİK finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre martta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.32, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1.45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 3.27, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.04, Amerikan Doları yüzde 0.38 ve Euro yüzde 0.30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2.62 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 1.40 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0.79, Amerikan Doları yüzde 1.44, Euro yüzde 1.52 ve DİBS yüzde 4,38 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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