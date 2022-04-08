Martta en fazla külçe altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.
Buna göre, martta en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,42, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,04 ile külçe altında oldu.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 1,99, BIST 100 endeksi yüzde 3,65, avro yüzde 4,74, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,34 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 11,34 yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 1,48 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,25, avro yüzde 1,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,06 ve DİBS yüzde 8,2 ile yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.
Külçe altın 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,21 ile yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu.
Bu sürede DİBS'in Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,53'le yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu görüldü.
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,41 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,12 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.
YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,14, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,59'la yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 11,44, avro yüzde 18, BIST 100 endeksi yüzde 34,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 45,82 ve DİBS yüzde 52,01 yatırımcısını kayba uğrattı.
TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 18,14 ve avro yüzde 9,4 yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 12,5, mevduat faizi (brüt) yüzde 27,73 ve DİBS yüzde 35,98 yatırımcısına kaybettirdi.
Muhabir : Zeynep Çetinkaya
Yayınlayan : Saniye Hülya Çorakçı Ertan
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!