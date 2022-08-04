Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Svedik, bu maçta her şeyin kendi aleyhlerine geliştiğini belirterek, "İlk 20 dakika boyunca gol yemeden maçı sürdürebilme amacımız vardı ama başaramadık. İlk golden sonra fırsatlar yakaladık. Bazı şanslarımız oldu ama bunları gole çeviremedik. Fenerbahçe'nin gol atması ve ilerleyen dakikalarda gördüğümüz kırmızı kart planı bozdu. Takımımı övmek isterim, çok iyi şekilde mücadele verdiler. Bu maçta Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu. Gollere engel olamadık. Bizim açımızdan zor bir maç oldu ama iyi bir deneyim elde ettik." dedi.
İki takımın futbolcu kalitelerinin maç sonucuna ne kadar etki ettiği yönündeki soruya Svedik, "Tabii ki bizim futbolcularımızın niteliği ve kalitesinin daha ağır basmasını beklemiyordum. Ancak takım ruhuyla iyi bir maç çıkarırız diye düşünüyorduk. Maalesef kazanan taraf olamadık. Sadece futbolcu farkı değil, genel olarak Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu." diye konuştu.
İkinci yarıda 10 kişi kalmalarıyla ilgili olarak Çek teknik adam, "Kırmızı kartla alakalı bir yorum yapmak istemem çünkü sarı kartla alakalı pozisyonu yeniden izlemem gerekiyor. Bunun adil bir kart olup olmadığını bilemiyorum ama genel olarak 10 kişi kaldıktan sonra daha çok enerji sarf etmemiz gerekti. Bu da maç stratejimize etki etti." ifadelerini kullandı.
Martin Svedik, oyuncuları hakkında çok konuşmak istemediğini aktararak, "İki gol yedikten sonra daha az oyuncuyla maçı kontrol altında tutmamız gerekirdi. Ama maalesef bunu yapamadık ve bir gol daha yedik. Cumartesi ligimizde buna benzer bir gol kalemizde görmüştük. Yine aynı hata oldu. Önemli olan deneyimlerden ders çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.
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