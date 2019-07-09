Gelecek sezon mutlaka şampiyonluk hedefleyen ve kadrosunu Max Kruse, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Allahyar Sayyadmanesh, Vedat Muriç ve Altay Bayındır'la güçlendiren Fenerbahçe'de ağırlık savunma bölgesine verildi.

Kritik mevkiler için hızlı davranmaya ve transferleri kampa yetiştirmek için yoğun çaba gösteren sarı-lacivertliler, stoper bölgesinde de adımlar atmaya hazırlanıyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre bu konuda istenilen isimlerle henüz beklenen aşamaya gelemeyen Fenerbahçe’de, tecrübeli stoper Martin Skrtel ile pazarlıklar da sürüyor.

Bir yıl daha futbol oynayıp kariyerini noktalamaya hazırlanan Skrtel ile yapılan görüşmelerde Fenerbahçe’nin yaptığı teklif Skrtel tarafından yetersiz bulunurken, orta yolun bulunması için çaba gösteriliyor.