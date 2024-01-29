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        Haberler Dünyadan Martin Short hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi

        Martin Short: Aşk yaşamadık

        73 yaşındaki oyuncu Martin Short, rol arkadaşı Meryl Streep'le ile çıkan aşk dedikodularını yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 18:14 Güncelleme: 29.01.2024 - 18:15
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        Aşk iddialarına yanıt verdi
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        Oyuncu Martin Short ile Meryl Streep'in sevgili oldukları iddia edilmişti. Çift hakkındaki bu dedikodular, birlikte rol aldıkları 'Only Murders in the Building' dizisiyle başlamıştı.

        "BİZ BİR ÇİFT DEĞİLİZ"

        Martin Short, bu dedikodularla ilgili açıklamalarda bulundu; "Biz bir çift değiliz, sadece çok yakın arkadaşız."

        Martin Short, 2010'da yumurtalık kanserinden ölen eşi aktris Nancy Dolman ile evliydi. Meryl Streep ise Ekim 2023'te 45 yıllık kocası Don Gummer ile boşandı.

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