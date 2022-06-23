Spor Toto Süper Lig’de küme düşen Altay’da, yaşanan mali sorunlar sebebiyle başta yabancı futbolcular olmak üzere birçok isim ayrılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda 135 bin Euro'luk alacakları ödenen Martin Rodriguez’i takımda tutmayı başaran Altay, Şilili futbolcunun satışından gelir elde etmeyi hedefliyordu. Beklenen gelişme bugün itibarıyla resmi olarak gerçekleşti.
ABD Major League Soccer takımlarından DC United, Martin Rodriguez’in 300 bin Dolar ödenmesi halinde serbest kalır maddesini kullanarak Şilili futbolcuyu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp böylelikle beklediği geliri elde etti. Rodriguez’in transfer haberini sosyal medya hesaplarından duyuran Altay, başarılı sol kanat oyuncusuna verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.
Geçtiğimiz sezon başında Şili’nin Colo Colo takımından transfer edilen Martin Rodriguez, 29’u Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere Altay formasıyla çıktığı 31 maçta 2 bin 291 dakika süre almıştı. Rodriguez, söz konusu maçlarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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