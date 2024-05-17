Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Martılar, avlanması yasak inci kefallerini yakalıyor

        Martılar, avlanması yasak inci kefallerini yakalıyor

        Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin tatlı sulara göçü sürüyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanma yasağı bulunan inci kefalleri, boylarını aşan engelleri geçerken, martılar da onları yakalayıp yiyebilmek için bekliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:37 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyan inci kefalleri için her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı bulunuyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkan inci kefalleri, nesillerini devam ettirebilmek için bu dönemde zorlu bir mücadeleye başlıyor.

        • 2

          Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşan inci kefallerinin bu görüntüsünü ise görsel şölen sunuyor. Bu dönemde martılar ise kolay avlayabildikleri balıkları yemek için derelerde nöbet tutuyor.

        • 3

          İnci kefalleri nesillerini devam ettirebilmek için yoğun çaba harcarken, martılar da karınlarını doyurmaya çalışıyor. Kimi zaman birbirleriyle yarışan martıların o anları ise ilginç görüntüler oluşturuyor.

        • 4

          "HER YIL BİNLERCE YERLİ VE YABANCI TURİST KENTE GELİYOR"

          Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, yılın bu dönemlerinde üremek için derelere göç eden inci kefallerinin zorlu göçünün devam ettiğini belirterek, bu göçü izlemek için binlerce kişinin kente geldiğini söyledi. Av yasağının olduğu bu dönemde kolluk kuvvetlerinin de denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Kaymakam Karaloğlu, şöyle konuştu:

        • 5

          "Yaklaşık 20 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri koruma altında olduğu dönemlerde popülasyonunu da artırmış oluyor. Göç döneminde başlayan inci kefali ile martıların mücadelesi ise ilgi görüyor. Balıkların akıntıya karşı verdiği mücadeleyi izlemek için her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente geliyor.

        • 6

          İnci kefallerinin görsel şölenine tanıklık eden binlerce ziyaretçi, bölgenin tanıtımına da katkıda bulunuyor. Bu yıl 11'incisini düzenleyeceğimiz İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali için hazırlıklarımız nerdeyse tamamlandı. 31 Mayıs, 1-2 Haziran'da başlayacak festivalimize dünyanın ve ülkemizin birçok yerinden ziyaretçi iştirak ediyor. Ben bu görsel şölen için bütün vatandaşlarımızı balık bendine davet ediyorum."

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Evlendiler
        Evlendiler
        24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'nda kolun mu kesildi?
        24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'nda kolun mu kesildi?
        13 kentte 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        13 kentte 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Habertürk Anasayfa