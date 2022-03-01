Balkan halkları ve Balkan göçmenleri her sene olduğu gibi bu sene de Mart ayını bileklerine, evlerine ve eşyalarına taktıkları kırmızı beyaz bileklikler ve süslemelerle karşılıyor. Türkiye'de Bulgaristan göçmenleri öncelikli olmak üzere Balkan göçmenleri tarafından sürdürülen bu eski geleneğe göre 1 Mart'ta takılan Marteniçka bileklikleri ve süslemeleri ile baharın selamlandığına inanılıyor. Balkan coğrafyasında ve Trakya bölgesinde hala korunan ve devam ettirilen geleneklerden biri olan marteniçka bilekliklerinin nasıl yapıldığı, ne zaman takıldığı ve ne zaman çıkarılacağı merak konusu oldu. İşte 1 Mart itibarıyla takılmaya başlanan Marteniçka (Martenitsa) bilekliklerinin anlamı ve hikayesi...