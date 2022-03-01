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Marteniçka (Martenitsa) nedir, nasıl yapılır? Marteniçka bilekliği neden ve ne zaman takılır, ne zaman çıkarılır?

Marteniçka (Martenitsa) nedir, nasıl yapılır? Marteniçka bilekliği neden ve ne zaman takılır?

Mart ayı başladı, marteniçka araştırmaları başladı. Balkan coğrafyası ve Trakya bölgesinde her sene Mart ayının ilk günü, baharın ve Mart'ın başlamasını temsilen takılan kırmızı beyaz bileklikler merak konusu oldu. Mart ipi, Marteniçka ve Martenitsa gibi isimlerle anılan bu bilekliklerin neden takıldığı ve ne zaman çıkarıldığı araştırılıyor.

01.03.2022 - 09:55 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Balkan halkları ve Balkan göçmenleri her sene olduğu gibi bu sene de Mart ayını bileklerine, evlerine ve eşyalarına taktıkları kırmızı beyaz bileklikler ve süslemelerle karşılıyor. Türkiye'de Bulgaristan göçmenleri öncelikli olmak üzere Balkan göçmenleri tarafından sürdürülen bu eski geleneğe göre 1 Mart'ta takılan Marteniçka bileklikleri ve süslemeleri ile baharın selamlandığına inanılıyor. Balkan coğrafyasında ve Trakya bölgesinde hala korunan ve devam ettirilen geleneklerden biri olan marteniçka bilekliklerinin nasıl yapıldığı, ne zaman takıldığı ve ne zaman çıkarılacağı merak konusu oldu. İşte 1 Mart itibarıyla takılmaya başlanan Marteniçka (Martenitsa) bilekliklerinin anlamı ve hikayesi... 

  • MARTENİÇKA NEDİR?

    Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa, Balkan ve Trakya coğrafyasında 1 Mart'tan itibaren Mart ayı boyunca bileklere takılan bilekliklere ve süslemelere verilen isimdir. Eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de Marteniçka, tüm Balkan coğrafyasında bilinen hatta Türkiye'de de Balkan göçmenleri sebebiyle her sene kutlanan bir bahar ritüelidir.

  • Doğa takvimine göre Şubat ayının sonunda leyleklerin göç için yola çıktığı biliniyor. Leyleklerin göç için yola çıkması baharın gelişinin bi göstergesi kabul ediliyor. Mart ayında kırmızı ve beyaz iplerle hazırlanmış bu bileklikler ve süsler iyilik, sağlık, bereket dilekleriyle bileklere bağlanıyor ve Mart ayı boyunca bileklerde kalıyor. Mart ayında senenin ilk leyleği görüldüğü zaman bileklerden çıkarılıp meyve veren bir ağaca bağlanıyor. Mart ayında leylek görülürse marteniçka takılırken dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor.

  • MARTENİÇKA HİKAYESİ NEDİR?

    Bulgaristan folkloründe Marteniçkaya dair çeşitli efsaneler anlatılır. Bunlardan biri de Baba Marta'dır. Bulgarlart 1 Mart'tan itibaren Baba Marta (Marta Nine) günlerinin başladığına inanırlar. Baba Marta - Marta Nine, günümüze kadar korunmuş en saygın geleneklerden biridir. Bu takılar, meyve ağaçlarına, evlere, ev hayvanlarına da takılırlar. Bu şekilde yeni başlayan tarım yılının da bereketli ve verimli olması için dilekler tutulur.

  • İlk martenitsalar, başka takı ve detaylar kullanmadan, sadece kırmızı beyaz ipliklerden yapılırmış ve nazardan korunmak için insanlara ve hayvanlara takılırmış. Bazı bölgelerde bu bükülmüş kırmızı-beyaz sicime altın veya gümüş para bağlanırmış, bu da hastalıklardan korunmak için bir simge olarak kullanılırmış.

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