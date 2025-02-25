Mart ayıyla birlikte doğa uyanırken, bileklerde de baharın neşesi kendini gösteriyor. Eski bir Balkan geleneği olan bu kırmızı-beyaz iplerden yapılan bileklikler, baharın gelişini kutlamak için takılıyor. Bugün hala Trakya başta olmak üzere birçok bölgede yaşatılan Marteniçka geleneğinin kökeni, anlamı ve yapımı ise merak konusu. İşte 1 Mart itibarıyla takılmaya başlanan Marteniçka (Martenitsa) bilekliklerinin anlamı ile hikayesi...