Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Martayında bir önceki aya göre yüzde 12.24, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.22ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 161.30 oranında nominal artış gerçekleşti.
PEŞİN ÖDEMELİ SATIŞLAR DEVAM ETTİ
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Martayında peşinat kullanım oranı yüzde 61.20, banka kredisi kullanım oranı yüzde 4.08 ve senet kullanım oranı yüzde 34.72 olarak gerçekleşti. Şubatayında peşinat kullanım oranı yüzde 49.12 banka kredisi kullanım oranı yüzde 11.37 ve senet kullanım oranı yüzde 39.51olarak gerçekleşmişti.
2+1 KONUTLARDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 21.91
Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Mart ayından bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 13.31; 2+1 konut tipinde yüzde 21.91, 3+1 konut tipinde yüzde 5.29ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.68oranında nominal artış yaşandı.
YABANCI YATIRIMCI TERCİHİ 1+1 KONUT OLDU
Mart ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 20.68’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 11.17)kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutların yüzde 63.16’lıktercih oranı ile öne çıktığı görüldü.
DEVAM EDEN KONUT PROJELERİNE İLGİ DEVAM ETTİ
Mart ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 71.30’u bitmiş konut stoklarından, yüzde 28.70’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Şubatayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 20.59’u bitmiş konut stoklarından, yüzde 79.41’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.
Markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde ise adet bazında yüzde 3.67 oranında erime gözlendi. Şubat ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde,adet bazında yüzde 3.37 oranında gerçekleşmişti.
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