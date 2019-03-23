Taşdemir, bu nedenle sezon sonu antrenmanlarını burada yaptıklarını vurgulayarak, "40 yıllık kayak tecrübem var. Bu tarihlerde Avusturya dahil dünyanın birçok noktasında kayak yapılıyor olmasına rağmen Sarıkamış'taki bu kar kalitesini başka yerde göremediğimiz için burada sarıçamlar arasında doğal ortamda iyi bir zeminde kayak kayma fırsatı buluyoruz. Bu yüzden bütün ekibimizle final kampımızı her yıl mart ayının sonlarına doğru Sarıkamış'ta yapıyoruz" diye konuştu.