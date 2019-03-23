23 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan ve kışın çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Cıbıltepe Kayak Merkezi, mart ayında da hem sporcuların hem kayak tutkunlarının adresi oldu.
AA'nın haberine göre kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı, 2 bin 634 rakımlı, sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan mart ayının sonlarına doğru Bursa ve Ankara'dan gelen alp disiplini sporcularını ağırlıyor.
Alp disiplini sporcuları sezon sonu antrenmanlarını, sarıçam arasındaki uzun ve alternatif pistleriyle öne çıkan Cıbıltepe'deki sarıçamlar arasında yapıyor. Özellikle kışın kayak tutkunu çok sayıda yerli ve yabancı turistin cazibe merkezi olan Cıbıltepe, şu sıralarda kayak tutkunlarına eğlenceli anlar yaşatıyor.
Kardan Adam Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Başantrenörü olan kayak öğretmeni Atınç Taşdemir, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve yurt dışında birçok kayak merkezinde antrenman yaptıklarını belirterek, bu mevsimde bu ayda en iyi kar kalitesinin Sarıkamış'ta bulunduğunu belirtti.
Taşdemir, bu nedenle sezon sonu antrenmanlarını burada yaptıklarını vurgulayarak, "40 yıllık kayak tecrübem var. Bu tarihlerde Avusturya dahil dünyanın birçok noktasında kayak yapılıyor olmasına rağmen Sarıkamış'taki bu kar kalitesini başka yerde göremediğimiz için burada sarıçamlar arasında doğal ortamda iyi bir zeminde kayak kayma fırsatı buluyoruz. Bu yüzden bütün ekibimizle final kampımızı her yıl mart ayının sonlarına doğru Sarıkamış'ta yapıyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!