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Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 7.79 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %10,90, imalatta %7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %18,08, su temininde %5,51 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %7,04, dayanıklı tüketim malında %11,43, dayanıksız tüketim malında %13,25, enerjide %1,53, sermaye malında %9,99 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 0.91 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %0,32 azalış, imalatta %0,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,99, su temininde %0,43 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,03, dayanıklı tüketim malında %1,35, dayanıksız tüketim malında %1,76 artış, enerjide %6,82 azalış, sermaye malında ise %2,01 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 25.70 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ



Yıllık en fazla azalış; %25,70 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %1,50 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %46,19, metal cevherleri %20,08, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı %18,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 22.46 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ



Aylık en fazla azalış; %22,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %14,79 ile ham petrol ve doğal gaz, %3,74 ile tütün ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %7,71, ana metaller %3,39, diğer mamul eşyalar %2,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.