ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Şubat ayı enflasyon rakamları yarın sabah yani 3 Mart Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon rakamları 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.