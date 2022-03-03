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Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2022 Mart ayı kira artış oranı yüzde kaç?

Mart ayı kira artış oranı ile ilgili beklenen zaman geldi çattı. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı da yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok; Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu ve kira artış oranı yüzde kaç sorularının cevapları merak ediliyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

03.03.2022 - 09:31 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Mart ayının başlamasıyla birlikte gözler TÜİK tarafından açıklanacak kira artış oranına çevrildi. Mart ayında kira sözleşmesi yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracılar, yeni kira bedelini belirleyebilmek için Mart ayı kira artış oranını kullanacak.

  • MART AYI KİRA ARTIŞ ORANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Mart ayı kira artış oranı TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalamalarına göre hesaplanıyor. TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandığında Mart ayı kira artış oranı da belli olacak.   

  • ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI 

    Şubat ayı enflasyon rakamları yarın sabah yani 3 Mart Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. 

    Enflasyon rakamları 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

  • ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 

    Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

    Ocak ayı kira artış oranına göre hesaplama örneği

    Mevcut kira bedeli: 1000 lira

    Zam oranı: yüzde 22, 58

    Zam bedeli 225,80  TL

    Zamlı kira bedeli: 1.225,80 lira

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