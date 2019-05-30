Katı yakıtların 2019 yılı Mart ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 108 bin 398 ton, linyitin(1) 6 milyon 284 bin 245 ton ve taşkömürü kokunun 385 bin 817 ton, teslimat(2) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 791 bin 516 ton, linyitin 6 milyon 212 bin 659 ton ve taşkömürü kokunun 444 bin 256 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(3) %3,9 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %86,8 iken linyitte %101,2 olarak hesaplandı.

Üretimin teslimatları karşılama oranları, Mart 2019

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %57,4'ü termik santrallere, %21,7'si kok tesislerine, %6,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının %89,2'si termik santrallere ve %7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %97'si demir-çelik sanayine sevk edildi.