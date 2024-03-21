TÜİK tarafından açıklanacak TEFE ve TÜFE enflasyon oranı pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. Özellikle memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde büyük bir önemi olan enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, Mart ayı enflasyon beklenti tahmini anketi ile ilgili detaylar...