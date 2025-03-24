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        Haberler Bilgi Ekonomi Mart ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı! TÜİK 2025 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklentiler ne yönde?

        Mart ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kala, ekonomi dünyası bu kritik veriye odaklandı. TÜİK'in duyuracağı enflasyon oranları, milyonlarca vatandaşın maaş zammından kira artışlarına, sosyal yardımlardan piyasa hareketlerine kadar birçok alanda belirleyici olacak. Ekonomistler ve piyasa analistleri, Merkez Bankası'nın yayımladığı beklenti anketine dayanarak tahminlerini paylaşırken, yatırımcılar ve vatandaşlar resmi açıklamayı bekliyor. Peki, Mart ayı enflasyonu nasıl şekillenecek? İşte en güncel bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 22:17 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:18
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        • 1

          Ekonomide gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Mart ayı enflasyon verilerine çevrildi. Enflasyon oranları, milyonlarca kişinin gelir artışından kiralara, faiz politikalarından piyasa hareketlerine kadar geniş bir çerçevede etkili olacak. Merkez Bankası’nın beklenti anketinde öne çıkan tahminler, olası senaryolar hakkında ipuçları verirken, piyasalar da bu kritik verinin ışığında yön arıyor. Ekonomi yönetimi ve vatandaşlar için büyük önem taşıyan Mart enflasyonu öncesinde beklentiler nasıl şekilleniyor? İşte detaylar…

        • 2

          MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.

        • 4

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,85 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 33,80 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 36,58 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 9,68’inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 32,26’sının beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 45,16’sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 5

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,48 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 31,72 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 27,38 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 6

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 32,14‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 30,36‘sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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