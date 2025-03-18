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        Haberler Bilgi Ekonomi Mart ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı! TÜİK 2025 Mart enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Mart ayı enflasyon beklenti anketi paylaşıldı! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Mart ayı enflasyon verilerini açıklamasına sayılı günler kala, ekonomi gündemi bu kritik veriye odaklandı. Açıklanacak oranlar, milyonlarca vatandaşın maaş artışlarından kira zamlarına, sosyal yardımlardan piyasa hareketlerine kadar geniş bir yelpazede etkili olacak. Merkez Bankası'nın yayımladığı enflasyon beklenti anketi, olası rakamlar hakkında ipuçları verirken, piyasalardaki tepkiler de yakından takip ediliyor. İşte Mart ayı enflasyonuna dair en güncel değerlendirmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 20:00 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:01
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        • 1

          Türkiye ekonomisinin en önemli göstergelerinden biri olan enflasyon oranları, Mart ayı verileri öncesinde gündemin merkezine yerleşti. TÜİK’in açıklayacağı rakamlar, milyonlarca emekli ve memurun maaş düzenlemelerinden kira artışlarına kadar pek çok alanda belirleyici olacak. Aynı zamanda, Merkez Bankası’nın piyasa beklenti anketiyle şekillenen tahminler, ekonomik aktörlerin geleceğe yönelik planlarını da doğrudan etkileyecek. Piyasalar ve vatandaşlar, gözlerini TÜİK’in açıklamasına çevirmiş durumda. İşte enflasyona dair son gelişmeler…

        • 2

          MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.

        • 4

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,85 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 33,80 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 36,58 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 9,68’inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 32,26’sının beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 45,16’sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 5

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,48 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 31,72 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 27,38 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 6

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 32,14‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 30,36‘sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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