Marsilya, Chancel Mbemba ile 45. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Tottenham'ın cevabı 54. dakikada Clement Lenglet ile geldi. Son topa kadar heyecanın sürdüğü maçta Tottenham, Höjbjerg ile 2-1 öne geçti. Son düdükle beraber maç 1-2 bitti.

Maçta ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Marsilya 90 dakika sonunda 6 puanla 4. sırada kaldı ve Avrupa Kupaları'na veda etti. Tottenham ise 11 puanla 1. olarak bir üst tura çıktı.

Grubun diğer maçında ise Frankfurt, Portekiz'de Sporting karşısında 2-1 kazandı. Bu sonuç Almanları 10 puanla grup ikincisi yaptı. Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri Kamada ve Kolo attı. Sporting'in tek sayısı ise 39. dakikada Arthur ile geldi. 7 puanla 3. olan Sporting ise Avrupa Ligi'ne kaldı.