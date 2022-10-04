UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Marsilya ile Sporting Lizbon kozlarını paylaştı. Fransız ekibi Marsilya, rakibini 4-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Marsilya'ya üç puanı getiren golleri 13'te Alexis Sanchez, 16'da Amine Harit, 28'de Leonardo Belardi ve 84'te Chancel Mbemba kaydetti.

23'te Antonio Adan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Portekiz ekibinin tek golü ise 50. saniyede Francisco Trincao'dan geldi.

Marsilya'da maça 11'de başlayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 62 dakika sahada kaldı.

Marsilya bu sonuçla puanını 3 yaparken, ilk yenilgisini alan Sporting 6 puanda kaldı.