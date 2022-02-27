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Marsilya galibiyeti koruyamadı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasındaki Troyes-Olimpik Marsilya maçı 1-1 tamamlandı

27.02.2022 - 22:43 | Güncelleme: ABONE OL
Marsilya galibiyeti koruyamadı
AA

Küme düşme hattındaki Troyes, 2. sıradaki Olimpik Marsilya'yı konuk etti.

Marsilya, Payet'in 28. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti ancak ev sahibi ekip, Touzghar'ın 90. dakikadaki golüyle bir puanı kurtardı.

Olimpik Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıktı ve 86 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla 47 puanlı Olimpik Marsilya ile lider Paris Saint-Germain arasındaki fark 15 puana çıktı.

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