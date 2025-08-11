Habertürk
        Marsilya'dan Jonathan Rowe açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Marsilya'dan Jonathan Rowe açıklaması!

        Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen Jonathan Rowe ile ilgili Marsilya'dan açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 11:12 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:12
        Marsilya'dan Jonathan Rowe açıklaması!
        Fransız ekibinin teknik direktörü Roberto De Zerbi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüpler olduğunu ve kararı birlikte vereceklerini söyledi.

        "KARARI BİRLİKTE VERECEĞİZ"

        Roberto De Zerbi, Jonathan Rowe için, "Hepimiz Jonathan Rowe'dan çok memnunuz. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyor, güçlü bir oyuncu. Ondan memnunuz. Birçok kulüple ilgili söylentiler var, sadece bir tanesiyle ilgili değil. Ne olursa olsun, kalması ya da gitmesi, bu bizim ortak kararımız olacak." dedi.

        Beşiktaş'ın gündemine gelen Jonathan Rowe ile Fransa'dan Rennes de ilgileniyor.

        Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Jonathan Rowe'un, Marsilya ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

        Habertürk Anasayfa