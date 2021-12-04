Marsilya, Brest'e yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Olimpik Marsilya, karşılaşmanın ilk yarısını Gerson'un attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Romain Faivre'nin penaltısıyla eşitliği yakalayan Brest, Franck Honorat'nın golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maça yedek başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 57. dakikada oyuna girdi.