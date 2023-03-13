Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Fransa

Marsilya: 2 - Strasbourg: 2 | MAÇ SONUCU

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, konuk ettiği Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı

Giriş: 13.03.2023 - 00:55 | Güncelleme: ABONE OL
Marsilya: 2 - Strasbourg: 2 | MAÇ SONUCU
AA

Olimpik Marsilya, ev sahipliği yaptığı 27. haftanın kapanış maçında, 29. dakikada Leonardo Balerdi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

İlk yarının golsüz berabere tamamlandığı maçın 49. dakikasında, Chancel Mbemba'nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, Alexis Sanchez'in 76. dakikadaki penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Strasbourg, Jean-Eudes Aholou'nun 88 ve 89. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Olimpik Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıktı ve maçın tamamında oyunda kaldı.

Ligde 56 puanla ikinci sırada yer alan Olimpik Marsilya'nın, şampiyonluk yarışındaki rakibi lider Paris Saint-Germain ile arasındaki puan farkı 10'a çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
H1N1 virüsü nedir, nasıl bulaşır?
H1N1 virüsü nedir, nasıl bulaşır?
Göçmen botu alabora oldu
Göçmen botu alabora oldu
Kayanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Kayanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Şehrin göbeğinde tatbikat
Şehrin göbeğinde tatbikat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.