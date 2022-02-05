Ligue 1'in 23. haftasında Marsilya, sahasında Angers'i 5-2 mağlup etti.

8. dakikada Fulgini, Angers'yi 1-0 öne geçirirken konuk ekip 11'de Bentaleb ile farkı 2'ye çıkardı.

Marsilya 18. dakikada skoru 2-1'e getirirken 21'de Gerson Marsilya'nın ikinci golünü kaydetti. Bu maç, altı yıl sonra Ligue 1'de 21 dakikada dört gol atılan ilk maç oldu.

Mücadelenin ilk 45 dakikası 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

70'te Milik, Marsilya'yı öne geçirirken oyuna 64'te dahil olan Cengiz Ünder 78'de Milik'e harika bir asist yaptı ve Marsilya farkı 2'ye çıkardı. 85. dakikada bu kez kendisi sahne alan Cengiz maçın sonucunu söyledi: 5-2.

64'te oyuna giren Cengiz Ünder, maça 1 gol 1 asistle damgasını vurmayı başardı.