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        Haberler Dünyadan Mars Williams kansere yenik düştü - Magazin haberleri

        Mars Williams kansere yenik düştü

        'Psychedelic Furs'ün yıldızı Mars Williams, bir süredir mücadele ettiği kansere yenildi. Acı haberi Williams'ın kardeşi açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:01
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          'Waitresses' ve daha sonra 'Psychedelic Furs'un bir üyesi olarak yaptığı çalışmalarla tanınan saksafon sanatçısı Mars Williams'tan acı haber geldi. Williams, hayata 68 yaşında veda etti.

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          KANSERE YENİLDİ

          Mars Williams'ın vefatını kardeşi Paul Williams açıkladı. Williams'ın ölüm nedeninin ince bağırsak çevresini etkileyen nadir bir kanser türü olan 'ampulla' kanser olduğu belirtildi.

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          "KALBİMİZ KIRILDI"

          'Psychedelic Furs' grubu acı haberin ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Williams için saygı duruşunda bulunduklarını dile getiren grup, "Kalbimiz kırıldı. Büyük Mars Williams'a elveda. Huzur içinde uyu" ifadelerini paylaştı.

          Fotoğraflar: Avalon

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