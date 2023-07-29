BİRİNCİL HEDEF ESKİDEN YAŞAM BELİRTİSİ OLUP OLMADIĞI

Açıklanan veri sonucunda Mars'ın aslında bir zamanlar sulak bir yer olduğu ortaya çıktı. Kızıl gezende birçok kurumuş göl, akarsu ve antik dalga akıntısına dair kalıntılar bulunuyor.

Asıl soru ise Mars'ta eskiden su yolları bulunmuş olsa bile herhangi bir yaşam belirtisinin olup olmadığı? NASA, Perseverance uzay aracının birincil hedeflerinden birinin "eskiden var olan mikrobiyal yaşam belirtisini aramak" olduğunu söyledi.

Kaynak: NASA, Mashable