Mars'ta yeni örnek toplandı

Perseverance keşif aracının resmi Twitter hesabında, yeni kaya örneğinin toplandığı ve Dünya'ya göndermek için planlar yapıldığı duyuruldu.

NASA geçtiğimiz haftalarda, Perseverance kaşif aracının topladığı örnekleri Dünya'ya getirmek için bir aracın gönderileceğini, fakat aracın başarısız olma ihtimali göz önüne alınarak iki helikopterin daha gönderileceğini açıklamıştı.

Space'in haberine göre, geçtiğimiz hafta NASA yetkilileri gazetecilere verdiği demeçte, toplanan on birinci örneğin Mars'ta yaşam olduğuna dair izler taşıyan tortul bir kaya olduğunu söyledi.

2028'DE DÜNYA'YA GELMESİ BEKLENİYOR

Perseverance aracı örnekler üzerinde ön analiz yapabiliyor. Bilim insanları, daha detaylı araştırmalar yapılabilmesi için örneklerin Dünya'ya gelmesini istediklerini belirtti.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Jezero Krateri'nden toplanan örneklerin, 2028'de Dünya'ya gelebilmesi için ortak çalışmalar yürütüyor.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.