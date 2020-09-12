Mars retrosundan burçlar nasıl etkilenecek?

Merhaba sevgili Habertürk okurları… Yaz aylarının tüm cıvıltısını geride kalmaya başlarken eylül ayıyla beraber özümüze dönüyoruz. Geçtiğimiz hafta 6 Eylül’de Venüs’ün Aslan burcuna geçişiyle bu haftada da tüm burçlar aşklarını sonuna kadar yaşayacak. Venüs, aşkı fazlasıyla hissettiriyor ancak hafta başı itibariyle Mars, Koç burcunda geri hareketine başladı ve 15 Kasım'a kadar sürecek Mars gerilemesinde aksiliklere karşı sabırlı olmak gerekiyor. Bu dönemde tüm burçlarda bir halsizlik, enerjisizlik ve dikkat dağınıklığı görülebilir. Peki burçları ayrı ayrı neler bekliyor? 7-13 Eylül haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Haftaya burcunuzda gerçekleşecek Mars gerilemesiyle başlıyorsunuz sevgili Koç burçları… Gerileme döneminde dikkatiniz dağılabilir. Bir şeye özellikle işinize odaklanmakta güçlük çekebilirsiniz. Dalgınlıkla beraber görünmez kazalar da yaşayabilirsiniz. Her şeyin bir anda olmasını isteyen Koç burçları bu aralar gerilemeyle beraber kendilerini yorgun hissedecekler… Ayrıca ne kadar çaba harcarsanız harcayın, istediğiniz gelişmeyi kaydemeyebilirsiniz. Para ile ilgili meselelerde kesin sonuçlar alamayabilirsiniz. Yatırımlarınız sizleri yarı yolda bırakabilir. O nedenle yeni girişimlerden uzak durmalısınız. Öte yandan aşkta partnerinizden göreceğiniz destek size çok iyi gelecek.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa burçları… Eğer negatif düşünlecelere boğuluyorsanız ve önünüzü görmekte zorlanıyorsanız bunun sebebi Mars gerilemesi… 9 Eylül’de Koç burcunda başlayan Mars gerilemesiyle yataktan kalkmakta zorlanabilir, her daim uykulu olabilirsiniz. Ayrıca bu aralar hakkınızda yapılan dedikodular kulağınıza gelebilir, bu konuya da canınızı sıkabilirsiniz. Normalde mantık çerçevesinde ilerleyip dedikodulara kulak asmayan Boğalar, ruhsal anlamda daha kırılgan olabilir. Bu nedenle güçlü olmalı ve sizi mutlu edecek aktivitelere yoğunlaşmalısınız. Ayrıca ruhsal çöküntünüzü sevdiklerinizden ya da eşinizden çıkarmamalısınız.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler burçları… Geçtiğimiz hafta gibi bu hafta da sevdiklerinizle beraber güzel günler geçireceksiniz. Özellikle Venüs’ün Aslan burcuna geçişiyle kendinizi mutlu edecek planlara yoğunlaşıyorsunuz. Ancak diğer yandan da 9 Eylül'de Mars Koç burcunda geri hareketine başladı. Bu gerileme de en çok sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi etkileyecek. Örneğin tez canlılığınız nedeniyle ağzınızdan istemediğiniz sözler çıkabilir. Ve bu sözler bir anda ortamın gerilmesine sebep olabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız planlar gecikebilir, ters giden durumlar olabilir. İş konusunda da daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir. Eğer bu durumun bilincinde olursanız ve arkadaşlık ilişkilerinde daha özenli davranırsanız hafta sizler için güzel geçecektir.
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
9 Eylül'de Mars, Koç burcunda geri hareketine başladı sevgili Yengeç burçları… Her ne kadar sosyal çevreniz, ailenizle olan ilişkileriniz keyif verse de kariyer konusunda birtakım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Örneğin kariyerde ne kadar çalışırsanız çalışın istediğiniz ivmeyi yakalayamayabilirsiniz. Dalgınlıkla hatalar yapabilirsiniz ve bu hatalar yüzünden patronlarınızdan azar işitebilirsiniz. Bu dönemde eleştirilere karşı motivasyonunuzu kaybetmemenizi tavsiye ederiz. Ev taşıma, alma satma, ev dekorasyonu gibi konularda ise verimli bir haftadasınız.
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