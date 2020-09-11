Mars retrosu başladı... Burçları nasıl etkileyecek?

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… Geçtiğimiz hafta gibi bu hafta da sevdiklerinizle beraber güzel günler geçireceksiniz. Özellikle Venüs’ün Aslan burcuna geçişiyle kendinizi mutlu edecek planlara yoğunlaşıyorsunuz. Ancak diğer yandan da 9 Eylül'de Mars Koç burcunda geri hareketine başladı. Bu gerileme de en çok sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi etkileyecek. Örneğin tez canlılığınız nedeniyle ağzınızdan istemediğiniz sözler çıkabilir. Ve bu sözler bir anda ortamın gerilmesine sebep olabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız planlar gecikebilir, ters giden durumlar olabilir. İş konusunda da daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir. Eğer bu durumun bilincinde olursanız ve arkadaşlık ilişkilerinde daha özenli davranırsanız hafta sizler için güzel geçecektir.



