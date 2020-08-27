Dünya’nın doğal uydusu olan Ay, yörüngesinde dönerken zaman zaman ilgi çekici görüntülerin oluşmasını sağlıyor. Ancak bu gece Ay, gökyüzünde en azından görsel olarak yalnız olmayacak. Bu gece Mars ve Ay’ı gökyüzünde yan yana göreceğiz. Daha doğru bir şekilde anlatmak gerekirse Mars, gökyüzünde Ay’a en yakın görüneceği konuma gelecek.
‘Mars Şakası’ olarak bilinen bu olay ilk kez 2003 yılında ortaya çıktı. “Amerikan uzay araştırmaları merkezinden yapılan açıklamaya göre bugün de Mars çıplak gözle dolunay kadar büyük görünecek. 27 Ağustos’ta Mars dünyaya 34, 65 milyon mil yaklaştığında en büyük göründüğü gün olacak. Mars’ın dünyaya bu kadar yakın geçeceği bir sonraki tarih 2287 yılı.
27 AĞUSTOS 2003'TE NE OLMUŞTU?
27 Ağustos 2003 günü, saat 9:51:13’de (UT) Mars son 60.000 yıl boyunca Dünya’ya en yaklaştığı konuma geldi. Bu konumunda Dünya ile arasındaki uzaklık 55.758.006 km. (0,372719 AU) idi. Bu olay Mars’ın karşı konumundan bir gün, günberisinden yaklaşık üç gün farkla meydana geldiğinden Mars Dünya’dan kolaylıkla izlenebildi.
Yapılan hesaplamalara göre, Mars’ın Dünya’ya bu denli yaklaşmasının söz konusu olduğu son tarih M.Ö. 57.617 yılıdır, bir sonraki tarih ise 2287 yılıdır. 24 Ağustos 2208’deki yakınlaşmada ise iki gezegen arasındaki uzaklığın yalnızca 0.372254 AU olacağı hesaplanmıştır.
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