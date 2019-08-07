07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın ( NASA) gelecek yıllarda Mars'a göndermeyi planladığı astronotların, Kızıl Gezegen'e yolculuklarında hafıza kaybı ve endişe bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabileceği bildirildi.
İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre; ABD'nin California Üniversitesinden araştırmacılar, Mars'a yolculuk sırasında derin uzayda maruz kalınan düşük seviyeli fakat düzenli radyasyonun etkilerinin ne olacağını deney fareleri üzerinde inceledi.
6 AY RADYASYONA MARUZ KALAN FARELERİ ANALİZ ETTİLER
Yaklaşık 6 ay radyasyona maruz bırakılan deney farelerinin beyin ve davranışlarını analiz eden bilim insanları, radyasyonun beyinde hafızayı ve öğrenmeyi sağlayan bölümlerinde hasara neden olduğunu tespit etti.
Çalışma, düzenli maruz kalınan radyasyonun, beyinde duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasında en önemli role sahip amigdala bölgesinde de bozulmalara neden olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları, yaptıkları çalışmanın bulgularının uzayda uzun mesafeler katedecek astronotların karşılaşması muhtemel zihinsel rahatsızlıklara ışık tuttuğunu vurguladı.
YOLCULUK 6 AY SÜRECEK
NASA'da görevli Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Mars'a gönderilmesi planlanan aracın 2021 sonrasında yolculuğuna başlayacağını ve yolculuğun en az 6 ay süreceğini açıklamıştı.
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