Marriage Story'den yeni fragman

Yılın en çok merak edilen filmi 'Marriage Story' seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. 6 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak olan ve başrollerini Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta gibi usta yer alıyor.

Venedik Film Festivali'nde görücüye çıkan ve eleştirmenlerden büyük övgü alan filmden yeni bir fragman yayınlandı.

Akademi Ödülüllü yönetmen Noah Baumbach'ın"Ayrılık sürecinde ortaya çıkan bir aşkın hikayesi" diye anlattığı film şimdiden Oscar ödüllerinde de favoriler arasında gösteriliyor.