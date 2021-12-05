Marmaris´te sel nedeniyle 2 evi su bastı

Marmaris´te gün boyu devam eden ve saat 22.30´dan itibaren sağanak şeklinde yağan yağmur nedeniyle İçmeler Mahallesi´ndeki Kayabal Deresi taştı.
Sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, iki tane evi su bastı.
Polis, heyelan tehlikesine karşı Marmaris-İçmeler ve İçmeler-Turunç Karayolu´nu trafiğe kapattı.
Belediye ekipleri, sel sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.
BODRUM'U DA SU BASTI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
İlçede birkaç günden bu yana devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı.
Mumcular Mahallesi'nde birçok evin bodrum katları sular altında kaldı. Belediye ekipleri istinat duvarlarını kepçeyle yıkarak evlerin bahçesinde biriken yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Ev sahipleri ve belediye ekipleri su basan evleri temizlemek için çalışma başlattı.
Mazı Mahallesi'nde de aşağı mazı deresi, yoğun yağış edeniyle taştı. Dağlardan gelen irili ufaklı kaya parçaları, mahalleler arasındaki bağlantı yollarını trafiğe kapattı. Sürücüler yola saçılan taşların üzerinden geçmekte güçlük çekti.
Bölgede bulunan tarım alanları da sular altında kaldı.
Yağışın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde zabıta ekipleri gece boyunca devriye yaptı.
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