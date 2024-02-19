Türkiye'de anlık olarak birçok deprem meydana geliyor. 19 Şubat Pazartesi günü Marmaris ve Muğla'da farklı büyüklükte iki deprem yaşandı. Marmaris, 4.3 ile sallandı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine göre 19 Şubat Pazartesi son depremler listesi...