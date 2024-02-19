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        Haberler Gündem Marmaris ve Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli 19 Şubat son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Marmaris ve Malatya'da deprem! İşte güncel verilerle 19 Şubat son depremler listesi

        Türkiye'de anbean birçok deprem kaydediliyor. 19 Şubat'ta Marmaris ve Malatya'da iki deprem yaşandı. Özellikle Marmaris'teki deprem halk tarafından hissedildi. İşte, AFAD ve Kandilli ile 19 Şubat Pazartesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 07:57 Güncelleme: 19.02.2024 - 07:57
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        • 1

          Türkiye'de anlık olarak birçok deprem meydana geliyor. 19 Şubat Pazartesi günü Marmaris ve Muğla'da farklı büyüklükte iki deprem yaşandı. Marmaris, 4.3 ile sallandı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine göre 19 Şubat Pazartesi son depremler listesi...

        • 2

          MARMARİS 4.3 İLE SALLANDI!

          Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabaha karşı 04.25'te olan deprem, 11,3 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 3

          MALATYA'DA DEPREM!

          Malatya Doğanşehir'de gece saat 00.59'da, 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ ANLIK OLARAK GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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