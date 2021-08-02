Marmaris ve çevresinde devam eden yangınlarla ilgili olarak ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili bir liste yayınlandı.

Fethiye Belediyesi ve Fethiye Kent Konseyi'nden yapılan yazılı duyurudaki ihtiyaç listesinde buz, jenaratör, soğuk hava depolu araç, N95 maske, yanmaz eldiven ve tulum, powerbank, yüksek metrajlı uzatma kablosu, lastikli pantolonlar, el ve kafa feneri ve erkek iç çamaşırı olarak belirtildi.

NAKİT YARDIM YAPMAK İSTEYENLER VATANDAŞLAR

Yardımları bizzat kendi götürmek isteyen vatandaşların Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'ne başvurmaları istenen duyuruda ise para yardımı yapmak isteyen vatandaşların TR66 0001 5001 5800 7264 6029 73 IBAN no.suna yangın bağışı, ad, soyad ve TC kimlik numaralarını yazmalarını istendi.

Ayrıca iletişim için Özge Çeşmeli 0536 200 09 68 numaralı telefona başvurulabileceği kaydedildi