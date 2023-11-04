Marmaris'teki yangının düğünde atılan işaret fişeğinden çıktığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının düğünde atılan işaret fişeğinden çıktığı iddiaları üzere jandarma ekipleri çalışma başlattı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının düğünde atılan havai fişeğinden çıktığı iddiaları üzere jandarma ekipleri çalışma başlattı.
PARKTAN ATILAN İŞARET FİŞEĞİ
Edinilen bilgilere göre düğün yerinin arka tarafında bulunan parkta 13-24 yaşındaki çocukların attığı işaret fişeği ormanlık alana düşünce yangına yol açtı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Marmaris’e 28 kilometre mesafedeki turistik Orhaniye Mahallesi'nde saat 21.15 sıralarında çıkan ve rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın, Marmaris Orman İşletme ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının, düğünde atılan havai fişekten çıktığı iddiaları üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.