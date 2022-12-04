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Marmaris'teki bir otelde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde 21 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik görevlisi, göçmenleri otelde konaklattığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Giriş: 04.12.2022 - 16:33 | Güncelleme: ABONE OL
Marmaris'teki bir otelde 21 göçmen yakalandı
Marmaris'teki bir otelde 21 göçmen yakalandı
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AA

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi 418 Sokak'taki 3 yıldır kapalı olan bir otelin bahçesinde şüpheli kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden polisleri gören düzensiz göçmelerin bazıları ormanlık alana kaçtı. Ekiplerin çalışması sonucu 9'u Irak, 7'si İran, 4'ü Afganistan ve biri Özbekistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayarak yardım ettiği belirlenen otelin güvenlik görevlisi F.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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