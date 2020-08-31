Marmaris'te yüzgecine misina dolanan caretta caretta kurtarıldı - MUĞLA

Söğüt Mahallesi Mavi Akvaryum açıklarında sahilde bulunan Deniz Tanakyüz, bir caretta carettanın suyun yüzeyinde durduğunu fark edince denize girdi.Tanakyüz, yüzgecine misina dolandığını gördüğü deniz kaplumbağasını sahile çıkardı.Marmaris Hayvan Hakları Derneği üyelerince misina çıkarılarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bilgi verildi.Derneğin başkanı Tülay Yıldız, AA muhabirine, vatandaşları nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta carettalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yıldız, kaplumbağayı Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine göndereceklerini, buradaki tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağını ifade etti.

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