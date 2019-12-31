İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yılbaşı gecesi hastanede yatanlar unutulmadı. Marmaris kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Hastane Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcı hastanede yatan hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi ve yeni yıllarını kutladı.

Hastane de yatan hastalar karşılarında Kaymakam beyi görünce hem şaşırdılar hem de mutluluklarını gizleyemediler.

Kaymakam Aksoy yatan hastaları ziyaretinden sonra hastane de buluna nöbetçi personelinde yeni yılını kutlayarak hastaneden ayrıldı.